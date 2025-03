Présentation & Initiation Danse Swing – HOP n’ TAP

Solo de danses swing (solo jazz & soft shoes), chant, scat et percussions corporelles.

Hop n’ Tap est un solo qui mêle danses swing (solo jazz & soft shoes), chant, scat et percussions corporelles.

HOP comme le bounce, le rebond. TAP comme le son percussif du pied sur le sol. Deux éléments essentiels aux danses swing.

Tout part d’un son, celui du battement de coeur commun à toute l’humanité. Avec ce son là, tout peut arriver, même le jazz…

Ici le corps devient multi-instrumentiste, la danse est musicale, et le chant rythmique. Emma joue avec nous dans la joie et nous invite à rejoindre sa quête du commun populaire, son rêve de vivre ensemble, et son appétit pour l’inconnu.