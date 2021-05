Printemps des Cimetières au Petit-Paris

En pleine nature, au sommet d’une colline isolée sur l’emplacement d’une motte castrale du 13ème siècle, se trouvent la chapelle St-Thomas construite en 1634 et l’ancien cimetière du Petit-Paris.

A l’entrée du cimetière, une plaque commémore les noms, date de naissance et de décès de 225 ancêtres de la vallée de la Roanne inhumés entre 1715 et 1959.

Accessible à pied par une piste forestière d’environ 500 m, ce patrimoine longtemps oublié domine plusieurs vallées et offre une superbe vue panoramique jusqu’au Vercors.

Propriété de la commune de St-Nazaire-le-Désert, la chapelle St-Thomas est toujours affectée au diocèse de Valence.

Ce patrimoine est un espace public ouvert aux paroissiens, aux familles et randonneurs, dans le respect de la vocation cultuelle de la chapelle St-Thomas.

L’association Philomene restaure ce site depuis 2015.

Avant de venir au Petit-Paris, regardez ce clip offert par une entreprise mécène :

L’association Philomene vous accueille avec un café.

La visite est libre dans le respect des gestes barrières, commentée pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez pique-niquer sur place.