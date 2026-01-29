En 2021, l’Acepp Adehl en Ardèche-Drôme a souhaité mettre en place, un nouveau projet en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Ardèche : MeeMo 07 (Malle expo d’éveil aux mots Ardèche)
Meemo est un projet éducatif d’éveil artistique et culturel à l’attention des jeunes enfants. Il a pour objectif l’éveil aux mots, à la lecture et à l’imaginaire pour les tout-petits et leurs familles, à travers la découverte de l’expo-jeu » La promenade des canards » (d’après l’oeuvre de l’auteure-illustratrice Claire Garralon) et d’une sélection d’albums sur le thème des formes et des couleurs.
Printemps des Petites Pouces – Exposition : « La promenade des canards » de Claire Garralon
