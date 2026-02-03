Une histoire d’amitié qui raconte les joies et les peurs de l’enfance et aborde la question de la différence.
Le spectacle a été créé d’après le livre de Leo Lionni « Petit-bleu et Petit-jaune » dont la force évocatrice se déploie sur scène : une danse de formes et de couleurs, faite d’ombres et de papiers, pour nous plonger au coeur de cette histoire universelle.
Le tout accompagné d’une partition sonore créée en direct et à vue.
Printemps des petites pouces – Théâtre d’ombres et de papier : « Petit bleu et Petit jaune »
Une danse de formes et de couleurs faite d’ombres et de papiers qui raconte une histoire d’amitié et de différence.
Spectacle créé en 2018 d’après le livre » Petit-Bleu et Petit-Jaune » de Leo Lionni, édité à l’École des loisirs.
16, boulevard du Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62
Une histoire d’amitié qui raconte les joies et les peurs de l’enfance et aborde la question de la différence.