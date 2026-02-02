? Exposition et activités créatives avec l’artiste plasticien Christian Havet
? Conférence, dictée et proclamation des résultats du concours de poésie de l’UNTL.
? Hommage à Mahmoud Darwich par Serge Pauthe
? Spectacle de et avec Pierre Blumberg sur l’histoire d’une tentative d’installation non juive dans la Palestine de 1946
? Hommage à Federico Garcia Lorca par l’association Amitié Nyons-Nulès
? Projection du film documentaire « Japon, traversée » de la réalisatrice Isabelle Bourgueil
? Lecture de poèmes de Brigitte Albero
? Performance expérimentale audiovisuelle de Patrick et Christian Havet
? Apéro-book avec la romancière, poète et essayiste Carine Fernandez
? Surprise poético-théâtrale participative avec l’association En Roue Libre et solo performatif » Désir de dire » avec Arthur Ribo
? Lectures poétiques et musicales avec Philippe Altier, Ena Lindenbaur et Patricia Flor Jovis
Printemps des Poètes
Nous allons humer un vent de Liberté – thématique nationale retenue cette année ! À Nyons aussi nous allons entendre parler, réciter, slammer, chanter la liberté, les libertés, avec un programme d’animations riches et variées.
