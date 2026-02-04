Nous vous invitons à venir en famille pour fêter le printemps en musique.
Partageons ensemble chants et jeux de voix, mouvements du bout des pieds aux bout des doigts, des instruments pour toutes les mains, de l’écoute… Tous les sens en éveil pour prendre goût à la musique !
Atelier musical animé par Aurélie Cimen, musicienne Intervenante.
Printemps des p’tites pousses – Éveil musical
Partageons ensemble chants et jeux de voix, mouvements du bout des pieds aux bout des doigts, des instruments pour toutes les mains… Tous les sens en éveil pour prendre goût à la musique ! Atelier musical animé par Aurélie Cimen, musicienne intervenante
8 avenue Stéphane Mallarmé 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 04 32
Nous vous invitons à venir en famille pour fêter le printemps en musique.