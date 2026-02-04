Spectacle

Printemps des p’tites pousses – Spectacle  » Petite forêt « 

La Cie Lilaho invite le très jeune spectateur au coeur de sa forêt onirique pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal !

Le 11/03/2026 09:30

16 bd Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62

Gratuit pour les visiteurs

Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles.
Toute de blanc vêtue, la nature s’est endormie, enfin …presque !
Ça grattouille dans le silence de l’hiver.
Le vent, l’oiseau…. s’activent pour réveiller la petite forêt.

Lilaho invite le très jeune spectateur au coeur de sa forêt onirique pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal.
Tout en poésie, clarinettes, ukulélé, voix et autres objets sonores racontent dans un subtil mélange de son acoustique et électronique, le réveil du printemps.
Un concert d’images graphiques riche en couleurs et en matières.
Images animées, objets mobiles lumineux et brume odorante, tous les sens sont invités pour un beau voyage dans ce petit coin de forêt.