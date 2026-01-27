Printemps des simples

Les paysannes et paysans herboristes de la région organisent une fête autour des plantes médicinales, de leurs usages et de leurs métiers.
Au programme vous aurez plaisir à profiter au parc de La Baume d’un grand marché de paysans herboristes, pépiniéristes, artisanat en lien avec la thématique, associations etc … le tout saupoudré de musique, de contes et de diverses animations qui auront lieux aussi sur place. En parallèle, des ateliers tisane, cosmétique, distillation … seront répartis dans différents endroits du village, ainsi que des sorties botaniques. Un jeu de piste avec les commerçants sera également organisé et certains restaurateurs proposeront un ou plusieurs menus à base de plantes.
Au plaisir de vous retrouver et de partager notre passion ce jour là.
Les paysannes et paysans herboristes de notre contrée.