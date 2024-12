Prix des consommateurs d’olives piquÃ©es de Nyons AOP

À l’occasion de la Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir, (re)découvrez cette préparation traditionnelle de la variété Tanche et votez pour vos olives piquées de Nyons AOP préférées ! Le prix des consommateurs se déroulera de 15h à 16h30, résultats annoncés à 17h. Par ailleurs, si vous avez cueilli ou acheté des olives fraîches, vous pourrez les faire piquer sur la manifestation et obtenir les conseils avisés de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier de 15h à 17h sur le stand de la Scourtinerie (essai d’une nouvelle piqueuse proposée par la Scourtinerie).