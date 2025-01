Programme 2025 du comitÃ© des fÃªtes de Saint-Gervais-sur-Roubion

Nous avons élaboré le programme pour cette nouvelle année ! Sortez vos agendas, qu’ils soient en papier ou en numérique, et notez :

05 Avril 2025 = Fête du Printemps !

Sur le même modèle que la Saint Patrick, nous avons dû ajuster et renommer l’événement à cause des difficultés liées aux dates. Bières, plateaux de charcuterie, musique à gogo et concours de pétanque

05 Juillet 2025 = Repas Champêtre !

Le retour d’un bon repas sous les arbres au stade avec la joie de vivre, du vin, la marquisette et l’après-midi jeux/pétanque ! Avec aussi une petite surprise…

22/23/24 Août 2025 = Fête Votive ! Est-ce indispensable de donner des détails sur l’événement… ?

14 Décembre 2025 = Journée de Noël ! L’enthousiasme des petits et des grands est tel que nous allons organiser une deuxième édition.

Nous espérons vous voir nombreux lors de chaque événement !