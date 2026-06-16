Projection-conférence « L’Usage du monde », en présence d’Agnès Fouilleux, réalisatrice du film

À travers l’Histoire et la Préhistoire, depuis les peintures rupestres de la grotte Chauvet jusqu’aux débris laissés dans l’espace par les satellites d’Elon Musk, le film nous invite à un voyage dans le temps et l’espace, à une réflexion sur les sociétés humaines, sur notre lien à la terre, à l’eau et aux autres espèces. Le poids de la culture, des mythes et des préjugés dans notre rapport à la nature et à la domination est considérable. Domination sur la nature sauvage, le vivant mais aussi sur les femmes et les » sauvages « .Si pour mieux » faire société « , faire grandir notre humanité, il fallait apprendre à tisser de nouvelles alliances avec cette part sauvage du monde ? À renouer avec ce lien abîmé avec le vivant ?

Un nouveau récit pourrait alors faire basculer l’histoire face aux enjeux à venir. Réinventer notre rapport à la nature, à l’agriculture et à la démocratie pourrait être les premiers mots jetés là en préambule pour écrire une nouvelle histoire.