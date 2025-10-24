Cette projection sera suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur et le conservateur du musée de Die, notamment autour de la figure de Nicaise, évêque de Die et seul représentant des Gaules lors de ce concile fondateur.
Projection d’un Documentaire et Echange – un Gaulois à Nicée
Pour les 1700 ans du concile de Nicée, le musée vous convie à la projection du documentaire « Le concile de Nicée, aux sources du credo » en présence de son réalisateur, J.M. Marçais.
