Cinéma

Projection « Le vivant qui se défend »

Rendez-vous en salle 13 de la Maison des associations Georges Girard à 18h30, pour la projection de « Le Vivant qui se défend ».

Le 05/12/2025 18:30

29 Rue Draye de Meyne 26110 Nyons Tél. 04 75 26 50 00

Gratuit pour les visiteurs

Un documentaire-évènement de Vincent Verzat, ou l’histoire d’un pas de côté, quand un combattant de l’avenir découvre sous ses pieds son présent, ou comment l’éco-anxiété et l’impuissance cèdent le pas à une compréhension plus sereine de la force et des qualités des vivants qui peuplent le monde.

La projection sera suivie d’une discussion animée par des membe du collectif des RDVs de la transition et Antoine Parzy (professeur de philosophie), autour de la question : Comment vivre avec le vivant ?
Suivi d’un apéro dînatoire avec les préparations de chacun.
Bienvenue à vos idées, questionnements, plats, boissons et bonne humeur pour ce moment de partage !