Projection / Rencontre : Un Vélo en Himalaya

Que ressent-on dans ces immensités de solitude ? Quel est l’accueil réservé aux voyageurs et la vie des habitants ? Claude Chalabreysse a fait des rencontres inoubliables avec ces femmes et ces hommes de ce bout du monde. C’est ce voyage qu’il vous propose aujourd’hui. L’histoire d’un voyage à vélo, seul et en autonomie. Une histoire mâtinée de rencontres improbables et inoubliables.