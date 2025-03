Projection Resistance Climbing à The Roof Vercors

C’est dans ce contexte que le projet Palestine Climbing Association est né en 2019 et permet au groupe de développer leur pratique sur les falaises de la région.

Comment l’équipe de PCA se retrouve bientôt en France :

C’est le film racontant leur histoire : « Resistance Climbing » (2022), qui a donné envie à Pascal Etienne de la FSGT Ile de France (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) de faire venir quelques membres de PCA afin de les former pour leur permettre de développer totalement et en autonomie, l’escalade dans leur pays.

Soutenons ensemble ce projet !

Ils ont besoin de récolter 28 000EUR pour financer leur venue, les assurances, les Visas, la nourriture, l’hébergement, le matériel et les déplacements pendant ces 3 semaines.

Afin de collecter cette somme, une cagnotte a été mise en place.

The Roof Vercors profite de leur venue en Drôme pour projeter le Film Resistance Climbing le 24 avril à 20h et proposer au public un temps d’échange avec les membres de PCA !