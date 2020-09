Projection – The River and the wall

Rencontres à l’issue de la projection avec Harold Manning, traducteur et diffuseur du film en France, professeur à la Fémis et par ailleurs traducteur-interprète de grands réalisateurs comme Jim Jarmush, Woody Allen ou Ken Loach.

» Sous l’apparence d’un merveilleux carnet de voyage, un message politique passionné, filmé de façon spectaculaire. » New York Times.

À pied, à cheval, en VTT et en canoë, cinq amis descendent le Rio Grande, de El Paso au Golfe du Mexique.

Ces aventuriers vont documenter l’impact du mur de Donald Trump sur les hommes, la faune, mais aussi l’agriculture et l’économie régionale, si ce dernier devait être construit.

De merveilles naturelles en histoires intimes, cette aventure immersive nous invite à la réflexion sur le lien immémorial entre l’humain et la rivière, tout en interrogeant la notion de frontière à l’époque contemporaine.