Projo-docu – Global Partage

Synopsis : Un nouveau monde plus humain, plus écologique et économiquement viable se dessine peu à peu sous nos yeux. Troc, don, économie collaborative…Des exemples concrets, des témoignages d’acteurs de cette nouvelle économie du partage. Un tour du monde des initiatives qui changent dès à présent nos modes de production et de consommation. Auto-partage, couchsurfing, réparer/recycler/réutiliser, crowdfunding, Woofing…