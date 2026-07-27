Promenade vers l’étrange

Tang nous parle de son travail
» Passionné de dessins depuis l enfance j ai fait des études de graphisme avant de définitivement troquer le pinceau pour la souris en 2003 , Autodidacte , j ai développé un univers figuratif principalement inspiré par la nature , des contemplations de végétaux, des portraits d arbres qui posent comme des personnages , en nombre ils deviennent parfois des paysages , quelques baraques mystérieuses surgissent ça et là emplies d histoires tandis qu’à l intérieur se composent des natures mortes contemporaines , si les sujets et les touches sont variées, l ensemble de mes tableaux aux nombreuses nuances permettent de déambuler dans un monde poétique et calme. »