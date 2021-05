Le processus de création d’Ursula Caruel passe par l’observation du végétal environnant les lieux où ses installations sont présentées. Elle défend un art local et nomade où la question de la mise en vie du dessin est primordiale.

L’exposition PROPAGATION est le résultat de plusieurs semaines de création in situ : c’est la totalité du lieu et de son espace qui sont investis.

Le visiteur est invité à re-voir la nature qui l’entoure avec les yeux de l’artiste. Des focus sur des paysages en noir viennent s’installer dans les salles de la Maison de la Tour.

A travers une installation de dessins, un environnement sonore et une vidéo, Ursula Caruel fait entrer le paysage de Valaurie dans le dessin contemporain.

PROPAGATION nous parle du minuscule et des grands mystères de la vie qui font qu’une seule graine peut contenir mille forêts. Les processus naturels sont alors pris à partie pour devenir mécanismes créatifs : accroissement, semence, germination, répétition du geste.

Le dessin sort du cadre classique de l’accrochage et se propage dans l’espace jusqu’à devenir un monde visuel et sonore. Elle multiplie les regards et les interprétations et nous emmène dans une balade végétale poétique.

Ursula Caruel est en résidence à la Maison de la tour pour réaliser une création in situ qui sera visible pendant l’exposition : Croisant un récit personnel sur la « cabane en vigne vierge », l’artiste créé une installation de 6000 feuilles peintes qui donne le statut d’oeuvre d’art aux merveilles naturelles qui ornent les murs des maisons autour du Centre d’art.

Pour rencontrer l’artiste durant sa création, Ursula Caruel vous acceuille sur rendez-vous du 21 au 27 mai 2021