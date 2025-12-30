Protobournivol Trio Jazz

Au fur et à mesure de plusieurs concerts des compositions personnelles agrémentent le répertoire, ajoutant ainsi une dimension plus personnelle et plus ancrée dans le présent au son du groupe.
Composé de Gautier Gendey à la batterie, Clovis Bouffioux à la basse électrique et Lucas Mendez à la guitare; ce trio mélangeant les générations et profil tant à offrir une musique basée sur la connexion, l’écoute et l’interplay entre ses membres mais aussi la recherche d’un son puissant, ouvert aux différentes esthétiques et au répertoire varié..