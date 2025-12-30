Concert

Protobournivol Trio Jazz

Le Protobournivol Trio se forme à l’été 2024 autour de l’intérêt que portent les différents membres du groupe au jazz des années 1960, dont la musique de John Coltrane ou Wayne Shorter dont ils essayent de retrouver le son, l’intensité et l’esthétique.

Protobournivol Trio Jazz
Le 23/01/2026 20:00

La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06

Contacter par mail Site internet
Payant

Au fur et à mesure de plusieurs concerts des compositions personnelles agrémentent le répertoire, ajoutant ainsi une dimension plus personnelle et plus ancrée dans le présent au son du groupe.

Composé de Gautier Gendey à la batterie, Clovis Bouffioux à la basse électrique et Lucas Mendez à la guitare; ce trio mélangeant les générations et profil tant à offrir une musique basée sur la connexion, l’écoute et l’interplay entre ses membres mais aussi la recherche d’un son puissant, ouvert aux différentes esthétiques et au répertoire varié..