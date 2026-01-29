Pulp Impro Festival

Le PULP IMPRO FEST est le 1er festival d’improvisation de Romans, où vous pourrez déguster pendant deux jours, les 7 et 8 Mars 2026, un cocktail de spectacles (pièces improvisées, match et scène ouverte) et de stages pur jus d’impro !

Le PULP IMPRO FEST est le 1er festival d’improvisation théâtrale à Romans-Sur-Isère !

Du pur jus d’impro avec spectacles professionnels et amateurs, stages thématiques et d’initiation, et restauration sur place pendant deux jours, les 7 et 8 Mars

Samedi 7 MARS

? 9h – 16h30 [Complet] Stage « La poésie du Collectif » par Meng Wang

Un stage d’impro pour développer le sens de l’esthétique de la scène à partir du jeu physique en groupe dans le but de créer des images poétiques et impactantes sur le plateau.

? 17h30 – 19h – Match d’impro

Place au match d’impro, son jeu d’équipe et ses contraintes épiques imposées par un arbitre. Et on compte sur toi pour les départager, public.

? 20h30 à 22h – Spectacle « Joyeuses Funérailles »

Et si dire adieu devenait une fête ? Vous assisterez à des funérailles pas comme les autres : celles où l’on rit, où l’on se souvient, où l’on danse même la vie. Un hommage joyeux, délicat et teinté de mélancolie, où chaque scène devient une bougie soufflée sur le gâteau d’une vie bien remplie

? 22h – 23h30 – Scène ouverte « Orange Jam »

La scène d’improvisation ouverte à tous les gens, où on mélange les participants sur des jeux délirants. Alors si tu veux te lancer, c’est maintenant ou jam-ais !

Dimanche 8 MARS

? 13h-15h – Stage Parents Enfants

Et si vous (re)découvrirez votre enfant en partageant avec lui une initiation à l’improvisation ? Spontaneité, personnages et amusement. Partagez en famille, des moments dans un monde surprenant !

? 15h30 – 16h30 Spectacle pour enfants « Meli Mélo »

Un pêle-mêle d’impros pour les petiots, avec un ukulélé et deux cousins dingos.

Accessible dès 6 ans

? 18h – 19h30 Spectacle « Triptyque »

Trois pièces improvisées qui se succèdent et se tricotent au fil du temps. Vous en placerez les éléments, ils en tisseront le liant.

Plus d’informations sur https://excites.fr/pulp

Réservations sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/pulp