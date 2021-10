Quand vient la nuit : Sieste musicale

Après une mise à disposition du corps par de simples exercices de respiration commence un moment d’écoute intime et singulier à travers le répertoire de la musique classique indienne.

Reno Daniaud, au chaturangui et au chant, et Romain Loyer au sitar explorent l’univers des RAGAS qui se jouent de l’écoulement du temps pour en extraire » l’âkhâsha, ce que nous ressentons et absorbons dans le silence lorsque peu à peu le son s’évanouit « .