Ainsi c’est dans les bras bienveillants de la nuit que nous vous inviterons à vous lover pour découvrir les animaux nocturnes, réfléchir, frémir, rêver (beaucoup), dormir du sommeil du juste et vous laisser bercer par des histoires et par la musique des astres.

Nous vous attendons à la médiathèque… Quand vient la nuit (et le jour aussi !)