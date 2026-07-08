Quatuor Perraud – Théâtre de la Ville

Concert classique (Mozart, Rossini, Dvo?ák, Amy Beach). Une famille de musiciens, une même histoire, et un programme vibrant entre grands classiques et (re)découverte.

Le Quatuor Perraud se retrouve au Théâtre de la Ville pour un concert de musique classique pensé comme un retour aux sources. Issu d’une famille de musiciens, l’ensemble réunit deux frères, une soeur et l’un de leurs fils, tous formés au Conservatoire de Valence. Un moment rare, entre transmission, virtuosité et répertoire inspiré.

Le Quatuor Perraud : une famille de musiciens sur scène

Le Quatuor Perraud se distingue par son identité unique : une formation familiale composée de Jean?Frédéric Perraud (flûte), Juliette Perraud (alto), Raphaël Perraud (violoncelle) et Matthieu Perraud (violon).

Leur point commun ? Un départ musical au Conservatoire de Valence : Jean?Frédéric, Juliette et Raphaël y commencent leur apprentissage dans les années 1970, avant que Matthieu ne suive le même chemin dans les années 2000.

Un parcours d’excellence : conservatoires, orchestres, postes de solistes

Après Valence, les membres du Quatuor Perraud poursuivent leurs études musicales à Angers et à Paris, puis se forgent une expérience solide en orchestre.

Un niveau d’interprétation qui fait de ce concert au Théâtre de la Ville un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique.

Un programme hommage et vibrant

Heureux de se retrouver au Théâtre de la Ville, les musiciens du Quatuor Perraud partagent un projet artistique construit comme un clin d’oeil à la ville qui les a vus naître musicalement.