Quel plaisir d’accueillir à nouveau le Quatuor Rosamonde sur notre scène, une belle occasion d’apprécier à nouveau leur talent. Leur interprétation promet d’être à la hauteur de leur réputation. Le Quatuor Rosamonde a une belle sensibilité musicale et une profondeur d’interprétation remarquables.

Leur venue constitue un moment d’exception : au fil des décennies, les Rosamonde ont su garder une fraîcheur, une intensité et une complicité qui nourrissent chacune de leurs interprétations.

Formé en 1981 et lauréat du Concours international d’Évian en 1983, le Quatuor Rosamonde s’est imposé comme l’une des formations majeures de sa génération. Reconnu pour la richesse de son interprétation, la subtilité de son jeu d’ensemble et la profondeur de son engagement artistique, il a marqué durablement la scène française et internationale.

Invité des plus grandes salles et festivals, le Quatuor Rosamonde a développé un vaste répertoire, allant des chefs-d’oeuvre classiques et romantiques (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms) jusqu’à la musique contemporaine, en collaborant notamment avec Henri Dutilleux ou Pascal Dusapin. Ses enregistrements, unanimement salués par la critique, sont aujourd’hui considérés comme des références.

Au programme:

Un programme superbe qui traverse différentes époques et esthétiques et allie la beauté insaisissable de l’un derniers quatuors à cordes de Mozart, au lyrisme intense du quatuor op. 3 de Berg et la sensibilité poétique du 3e quatuor de Schumann.

? Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Quatuor n° 21 K. 575 en Ré Majeur

? Alban Berg (1885-1935) : Quatuor op 3

? Robert Schumann (1810-1856) : Quatuor op 41 n°3 en la majeur