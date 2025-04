Quelque part dans les ronces

Spectacle de et par Thomas Ostermann, créé d’après le livre de Mémoires de Marie-Noëlle Bat, une sage-femme en Ardèche de Marianne Viviez.

Marie-Noëlle Bat a inlassablement sillonné les routes d’Ardèche entre 1935 et 1981 pour accompagner des naissances. Aujourd’hui, un homme d’une quarantaine d’années, dont elle a également accompagné la naissance, fasciné à la lecture de ses mémoires, recueillit par Marianne Viviez, écrivaine drômoise, vient partager son admiration pour cette femme et pour cette profession.

En rendant hommage au métier de sage-femme, le comédien se trouve embarqué par la profondeur de l’engagement de ces gardiennes de l’espace de la naissance.

Il va nous conduire dans sa quête, entre récits épiques d’accouchements et interrogations sur les transformations du métier, liées au progrès de la médecine et à l’évolution des mentalités .