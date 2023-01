Qui? Que? Quoi?

Aujourd’hui, c’est mercredi !

Après leur leçon de natation, comme chaque semaine, Mirabelle et Cerise, les cousines, se retrouvent dans le jardin pour y passer l’après-midi et prendre : UN BON GOÛTER ! Là, les jeux, les secrets, les interrogations, les confidences et les disputes fusent.

Les cousines se connaissent bien et parlent à coeur ouvert de tout ce qui les chatouille : la » malbouffe « , les complexes, l’école, la séparation, l’éducation, la différence….

Valérie BAUDOUIN et Marie-Ange LELLI jouent avec les mots, les situations, les objets…accompagnées de chansons tournées à l’orgue de Barbarie.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

Conception décors : Roger Bonet

Scénographie, accessoires, plaquette : Sylvie Perignon

Arrangements cartons : Alain Territo

Co-Production : Eric Dell