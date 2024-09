Rencontre. Amélie Poinssot, journaliste à Mediapart, vient nous présenter son livre « Qui va nous nourrir ? Au coeur de l’urgence écologique, le renouveau paysan ».

La France compte aujourd’hui moins de 400 000 exploitations agricoles, contre environ 4 millions de fermes un siècle plus tôt. Et d’ici à peine six ans, la moitié des agriculteurs et agricultrices encore en activité au cours de la décennie seront partis à la retraite. Seront-ils remplacés ? A-t-on envie de voir advenir une relève ? Ou feront-il place à des exploitations industrielles reposant sur une main d’oeuvre précaire et corvéable ?

Ces chiffres vertigineux font froid dans le dos. Ils ne décrivent pas seulement une bascule démographique. C’est notre modèle agricole et alimentaire qui est en jeu. Qui va nous nourrir demain ? Échapper à une extrême industrialisation de nos chaînes agro-alimentaires paraît complexe, sinon insoluble.

Et si cette sinistre perspective était précisément l’occasion de changer de modèle agricole ?