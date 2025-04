Quintet Bumbac c’est une nouvelle vibration des mélodies des Balkans à

travers la plume et la sensibilité de David Brossier. Maîtrisant les codes

stylistiques, ses compositions s’inspirent du son authentique des tarafs

roumains, des ensembles populaires de Bulgarie, de Grèce ou encore de

Turquie comme matière première d’un travail de recherche et

d’expérimentation sur le son des violons.

Les cinq instruments à cordes mêlent leurs timbres dans des boucles

transcendantes, échafaudent des mosaïques rythmiques, unissent leurs

sons pour ne former plus qu’un. Les contours des musiques traditionnelles

sont revisités pour faire place à l’âme profonde du violon et à son jeu

infini de sonorités. Étendue dans toute la tessiture d’un quintette à cordes,

la voix de Quintet Bumbac résonne…

David Brossier : Violon d’amour

Ariane Cohen-Adad : Violon, alto

Élodie Messmer : Violon, alto

Léonore Grollemund : Violoncelle

Anita Pardo : Contrebasse