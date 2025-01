Radix – Le Vex

Violoncelle, violon, machines et claviers pour un show résolument dansant, festif et envoutant !

RADIX, musique radicale du Caucase, se tourne désormais vers une esthétique résolument électronique. Au violon de Clément Daniel, au violoncelle de Guillaume Chosson, s’ajoutent les machines et claviers de Clément Boulier. Les envolées virtuoses aériennes se mêlent à une rythmique rugueuse et endiablée. Pour une musique plus folle, plus insolente, plus radicale encore. Ça transpire de fougue, ça se poétise dans les moments d’accalmie pour finir dans une ambiance dancefloor d’un squat berlinois des années 90.