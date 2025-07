Raffut ! 9ème édition des rencontres de la Fédération des lieux de musiques actuelles

Depuis 2010, la FEDELIMA (Fédération des lieux de musiques actuelles) organise chaque été des journées professionnelles ouvertes à ses adhérent·es, mais aussi à l’ensemble

des acteur·rices des musiques actuelles, de l’économie sociale et solidaire, du monde de la recherche, aux partenaires institutionnels, collectivités, musicien·nes, artistes et curieux·ses des thématiques abordées.

Ce rendez-vous est l’occasion pour les équipes et gouvernances des structures adhérentes, ainsi que pour les professionnel·les du secteur, d’échanger

autour de conférences, ateliers ou tables rondes.

Y sont partagés les travaux en cours, les avancées des groupes de travail, ainsi que les résultats ou étapes d’études menées par la fédération.

Baptisées RAFFUT!, ces journées donnent à entendre une diversité de sujets en lien avec les réalités de terrain : actions culturelles, accompagnement des pratiques musicales, égalité de genre, emploi, structuration, coopération, éco-responsabilité, politiques publiques, etc.

Pour sa 9 ème édition, RAFFUT! se tiendra à Romans-sur-Isère, du mardi 8 juillet (accueil déjeuner à partir de 11h00, lancement des rencontres à 14h00) au jeudi 10 juillet (clôture

à 14h00). Co-organisé par la FEDELIMA, La Cordo et Grand Bureau, cet événement de trois jours aura pour centre névralgique La Cordo. Les ateliers, tables rondes et palabres s’y tiendront à moins de 50 mètres les uns des autres tout comme les temps conviviaux du mardi et mercredi soir. L’ensemble des repas (midi ou soir) sera servi au

Théâtre des Cordeliers. L’apéritif d’accueil et les mots d’ouverture auront lieu dans la cour du Musée de la Chaussure, à quelques pas de La Cordo

Programme complet disponible en pièce jointe au format PDF ou sur le site de la FEDELIMA : https://www.raffut.fedelima.org/