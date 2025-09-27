Concert

Rag’n swing

Quand le jazz manouche rencontre le musette parisien , ça donne Rag’n Swing !

Le 03/10/2025 21:00

114 chemin de l'infirmerie 26170 Vercoiran Tél. 06 85 22 10 50

Payant

Ces quatre excellents musiciens déroulent avec beaucoup d’énergie et de subtilité la musique swing que découvrait la jeunesse parisienne des années 40, dans les caveaux de St Germain des Prés .
Amateurs de Lindy Hop et autre rock acrobatique endiablé , chaussez vos souliers les plus confortables…
Le concert commence à 21 heures : participation minimale 10EUR.
Comme les fois précédentes , nous proposons un repas uniquement sur réservation servi à 19H ,places limitées : 15EUR/personne hors boisson.
Menu : Petit épeautre en risotto, boulettes de porc saveurs thaï / Fromage blanc coulis d’abricots des Baronnies , noisettes torréfiées .

Parking : cimetière vieux village
Les animaux de compagnie ne sont pas admis .
Renseignements/réservation : 0685221050
Au plaisir de vous accueillir.