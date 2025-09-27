Rag’n swing

Ces quatre excellents musiciens déroulent avec beaucoup d’énergie et de subtilité la musique swing que découvrait la jeunesse parisienne des années 40, dans les caveaux de St Germain des Prés .

Amateurs de Lindy Hop et autre rock acrobatique endiablé , chaussez vos souliers les plus confortables…

Le concert commence à 21 heures : participation minimale 10EUR.

Comme les fois précédentes , nous proposons un repas uniquement sur réservation servi à 19H ,places limitées : 15EUR/personne hors boisson.

Menu : Petit épeautre en risotto, boulettes de porc saveurs thaï / Fromage blanc coulis d’abricots des Baronnies , noisettes torréfiées .

Parking : cimetière vieux village

Les animaux de compagnie ne sont pas admis .

Renseignements/réservation : 0685221050

Au plaisir de vous accueillir.