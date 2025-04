Rajery – Musique malgache au Pergo

Rajery (prononcer rajer) est un musicien d’exception et maître de la valiha, la cithare en bambou emblématique de Madagascar. Malgré une main droite amputée, il a développé un style unique, raffiné et poétique.

Inspiré des traditions malgaches, il chante en malgache la vie de son peuple, abordant des thèmes comme les feux de brousse ou les voleurs de zébus.

Son jeu cristallin évoque la harpe, le clavecin ou la kora.

Plus qu’un artiste, il est aussi professeur et musicothérapeute. En 1994, il fonde une école et un atelier de fabrication de valiha, avec le soutien de l’Unesco et Handicap International, offrant un avenir aux enfants des rues.

Masterclass à confirmer :

Avis aux musiciens amateurs et professionnels, en amont de son concert au Chateau Pergaud, une masterclass aura lieu avec Rajery de 16h à 18h ! La masterclass est à prix libre sur inscription obligatoire au allo@lepergo.org Venez en découvrir plus sur cet artiste et son instrument de prédilection !