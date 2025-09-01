Ralentir l’eau pour recharger les nappes phréatiques – Journées Européennes du Patrimoine

Nous aurons la chance d’échanger avec Samuel Bonvoisin, ingénieur agronome passionné et engagé dans l’hydrologie régénérative

Ralentir l’eau pour recharger les nappes phréatiques – Journées Européennes du Patrimoine
Le 20/09/2025 14:00

854 route du Bois de l'Ane 26260 Chavannes Tél. 04 75 45 11 48

Gratuit pour les visiteurs

. Face à des pluies plus intenses mais moins fréquentes, il nous rappelle qu’en ralentissant l’eau, nous pouvons favoriser la recharge des nappes phréatiques et ainsi préserver cette ressource vitale pour les périodes de sécheresse estivale. Sans inscription.