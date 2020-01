Rallye Monte Carlo Historique – 23ème édition

Épreuve spéciale de régularité entre Saint-Nazaire le Désert et La Motte Chalancon (21 km), près de 300 voitures engagées.

Trois jours seulement après l’arrivée du 88e Rallye Automobile Monte-Carlo, les concurrents du 23e Rallye Monte-Carlo Historique devront faire face à un parcours tout aussi sélectif. Avec notamment au programme, des spéciales de régularité (SR) qui ont marqué les grandes heures d’une épreuve qui célèbre cette année le 60e anniversaire de la victoire de la Mercedes 220 SE n°128 de l’équipage Walter Schock / Rolf Moll. Une édition 2020 que le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco a souhaitée encore plus séduisante ! La succession de Michel Badosa et Mogens Reidl, derniers vainqueurs en date sur Renault 8, est désormais ouverte…

Comme à son habitude, la déclinaison Historique est réservée aux voitures ayant participé aux Rallyes Automobiles Monte-Carlo entre 1911 et 1980. Dans le but de donner à tous les concurrents la possibilité de figurer honorablement au classement, il y aura encore, en 2020, trois moyennes à respecter et à conserver tout au long de l’épreuve.