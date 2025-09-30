Conférence

Rando Découverte

La semaine bleue, à tout âge , ensemble!

Le 07/10/2025 09:00

Le village 26570 Montbrun-les-Bains Tél. 06.76.13.23.78

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Cette randonnée intergénérationnelles guidée vous emmènera à la découverte des plantes avec une approche sensorielle.
Une boisson sera réalisé à l’issue de la marche .

Groupe de 15 personnes maximum, inscription obligatoire.