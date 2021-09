Rando Rose 2021

4 parcours : 1 parcours inclusif / 7, 8 et 12km.

13h: Ouverture des inscriptions à la MJC de Tain l’Hermitage avec une surprise musicale !

14h: Départ des 4 parcours :

1 parcours inclusif / en partenariat avec la TEPPE

3 parcours de 7,8 et 12 km, avec les Deux Rives En Balade.

Arrivée : Buffet fruité offert par Aesio, stand d’information, relaxation minute, démonstration d’Ergo par le Club d’Aviron Tain/Tournon, chocolats et biscuits offerts par Valrhona et la biscuiterie Pitot.