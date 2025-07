Rando Thématique Forêt / balade ludique

Balade accompagnée sur la Réserve naturelle , en présence d’un garde, d’un accompagnateur en Montagne et d’un technicien ONF

randonnée thématique « Forêt » à la journée sur le site de Carette

Contes et jeux autour de la forêt

Départ du parkingdu Golf à Corrençon en Vercors à 9h, retour à 17 h

Préconisations rando :

Randonnée moyennement difficile – Environ 12km / 300m de dénivelé positif

Randonnée pour public marcheur , adulte ou à partir de 8 ans si bon marcheurs

Picnic tiré du sac / 2 litres d’eau par personnes

Vêtements et chaussures adaptés à la marche et à la météo ( multicouches)

Prévoir une paire de jumelles si possible

inscription Obligatoire : https://urls.fr/sBll2Q