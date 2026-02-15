28ème édition de la randonnée des 3 plateaux, traditionnel RDV de début de saison, avec à chaque fois des nouveautés ! Cette année ce sera:
– 4 parcours de VTT, sous forme de 3 boucles (avec une extension) sur les massifs alentours (à faire : 1, 2 ou les 3, au choix !),
– 3 parcours de route,
– 3 parcours de marche,
– 3 parcours de gravel sur sentiers adaptés.
avitaillements assurés au départ, sur les parcours et à l’arrivée (assiette repas).
Tombola avec des truffes noires à gagner ! la spécialité locale, à déguster …
ATTENTION : nous appliquons une politique de « très forte réduction des déchets » sur les ravitaillements : il n’y aura pas de gobelets mis à disposition. N’oubliez donc pas de prévoir de prendre le votre (et ne pas le jeter bien sûr !!) pour vous ravitailler en liquides.
Chemin du tubert 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
