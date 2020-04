Mais qui sont donc ces bergères?

Celles qui soufflent dans leur pipeau en gardant leurs moutons?

Et si derrière ces femmes qui passent leurs heures à garder, il y avait autre chose… On dit chez nous que le berger garde et regarde, relie le monde au monde. Femmes de savoirs et de mystères, Femmes sorcières ?

Le Conte est là pour leur redonner valeur.

(libre participation aux frais)