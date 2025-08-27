Visites

Randonnée thématique géologie

Sortie à la journée encadrée par un accompagnateur en montagne et géologue botaniste ancien conservateur de la Réserve naturelle. L’histoire du karst du Vercors et ses différentes formes géologiques liées au calcaire.

Le 14/09/2025 09:00
Gratuit pour les visiteurs