RÃ©cital de Piano Diana Stohnushenko – Festival d’Ã©tÃ© SÃ©rÃ©nades en Baronnies

Rejoignez-nous pour un beau moment de partage et de musique, empreint d’émotions et de solidarité. Les Sérénades en Baronnies organisent avec Bruno VINCENT de PIANO PULSION un concert en faveur de la jeune pianiste ukrainienne Diana STOHNUSHANKO.

Cette jeune prodige du piano, âgée de seulement 16 ans, est originaire de Kostiantynivka dans la région du Donbass en Ukraine.Elle étudie sous la direction d’Elena ROZANOVA que vous avez pu apprécier lors de PIAN’O ARCADES de septembre dernier. Elle a déjà remporté plusieurs grands prix internationaux prestigieux dont le Grand Prix du huitième concours international » Piano Talents » à Milan en 2018 et le Prix du concours international César-Franck dans la catégorie des moins de dix ans à Bruxelles en 2018.

Les Sérénades en Baronnies sont fières de soutenir les jeunes musiciens et d’offrir une plateforme à de nouveaux talents. Nous avons déjà pu constater la grande générosité et la sensibilité des habitants de Buis les Baronnies lors de l’accueil de musiciens ukrainiens. Nul doute qu’ils répondront à nouveau présents ce jour-là pour soutenir Diana.