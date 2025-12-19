Natacha Kudritskaya, pianiste ukrainienne née en 1983 et française de renom, est régulièrement invitée à se produire dans les plus grandes salles et festivals d’Europe. Formée à Kiev puis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, elle est saluée pour son interprétation subtile et engagée, mêlant une double culture ukrainienne et française.
Son jeu, marqué par une grande sensibilité et une double culture ukrainienne et française, en fait une interprète recherchée en musique de chambre et en récital.
Son jeu, à la fois fin et puissant, met en lumière des oeuvres de Rameau, Debussy, Ravel ou Beethoven. Ses interprétations, saluées pour leur profondeur et leur modernité, créent une expérience immersive et poétique, mêlant héritage ukrainien et culture française
Récital de Piano Natacha Kudritskaya
Natacha Kudritskaya propose des récitals de piano alliant virtuosité, sensibilité et créativité scénique.
