Concertos à deux pianos
Concert
Récital deux pianos
Tristan Pfaff et Rebecca Chaillot
Le 25/08/2026 Informations complémentaires
10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Le Petit Palais de Chaillot 26230 Colonzelle Tél. 06 76 74 28 61
Payant
Tristan Pfaff et Rebecca Chaillot
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Concertos à deux pianos
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