Récital d’orgue de Stéphane ELIOT

Récital de Musique Classique et de Film Par Stéphane ELIOT à l’orgue de Montélimar

2001, Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick musique de Richard Strauss

Ouverture de Guillaume Tell de G.Rossini film « Orange Mécanique » de Stanley Kubrick

Toccata et Fugue en ré mineur de JS Bach « 20000 lieues sous les mers »

Ouverture de Carmen de Bizet Film du même nom

Prélude du Lac des Cygnes de Tchaikowsky du film » Billy Elliot »

Valse Jazz n°2 de Shostacovitch film « Eyes wide shut » de S.Kubrick

Boléro de M.Ravel film « les uns et les autres » de Claude Lellouche

America de West Side Story de Bernstein

Il était une fois dans l’ouest et l’homme à l’harmonica de E.Morricone

Pirates des Caraïbes de H Zimmer

Forrest Gump de A.Silvestri

Harry Potter Medley de J.Williams

Suite Star Wars ( Main theme, Luke et Leia, Cantina Band et Imperial March) de J.Williams

En Bis : Gabriel’s Oboe de « Mission » de Ennio Morricone