Accompagnée de sa guitare, Pascale » raconte la vie simple dans ses déchirures qui font grandir et les petits bonheurs qui réchauffent l’âme « . Sa voix unique et sa présence, accompagnées d’une guitare, mettent en valeur de magnifiques textes et de non moins savoureuses mélodies.
Ce récital sera également l’occasion de découvrir les oeuvres de Pascale avant leur décrochage, exposées tout au long du mois de novembre dans les vitrines de l’Accorderie dans le cadre de l’exposition « Instants de Vie ». Paysages et portraits aux crayons, aquarelles et pastels. Pascale choisit une technique différente selon le sujet et son inspiration du moment. Dessiner et peindre sont pour elle autant d’occasions de marquer une pause dans une vie trépidante. Diversité et sensibilité s’expriment dans cette narration picturale d’instants de vie.
Récital et vernisage
» Chansons pour le coeur » de et par Pascale EVIEUX
21-23 Rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 07 49 28 90 53
Accompagnée de sa guitare, Pascale » raconte la vie simple dans ses déchirures qui font grandir et les petits bonheurs qui réchauffent l’âme « . Sa voix unique et sa présence, accompagnées d’une guitare, mettent en valeur de magnifiques textes et de non moins savoureuses mélodies.