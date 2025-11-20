Récital Gérard Morel

Un récital acoustique dans l’intimité, où Gérard Morel seul avec sa guitare et son accordéon vous livre ses chansons dans leur plus simple attribut. Ce récital s’écoute comme un poème.

Un récital acoustique dans l’intimité, où Gérard Morel seul avec sa guitare et son accordéon vous livre ses chansons dans leur plus simple attribut. Ce récital s’écoute comme un poème. Sans micro ni artifice, Gérard Morel offre ses chansons dans l’intimité, presque en chuchotant, comme on susurre des mots d’amour…

Une soirée conviviale et chaleureuse au Poët-Laval

Laissez-vous tenter ! On vous y attend nombreux

19H 30 : Assiettes garnies au prix de 8EUR

21H : Concert Entrée : 12EUR

Réservations auprès de :

Nicole Blanc au 06.81.76.49.47 ou Myriam MILON au 06.37.47.38.12

Gérard Morel & la Guitare Qui l’Accompagne

Récital acoustique en solo

Gérard Morel est un jongleur de mots. De mots crus en mots doux, il triture la rime,

dégomme les syllabes, chatouille consonnes et voyelles pour ciseler des chansons à sa

pointure, en phase avec sa bonhomie émouvante et ses éternelles bretelles. Avec un franc

pied de nez aux esprits chagrins, il dépoussière la gaudriole et réhabilite les calembours

pour faire le portrait d’une humanité rigolarde et paillarde. Les femmes sont ses muses

favorites qu’il choie au détour de tranches de vie d’amoureux épris ou éconduits

» Il a cette délicatesse de plume, de coeur et d’expression qui le conduit à insuffler de la légèreté aux choses lourdes, pesantes ou pénibles, à donner des couleurs au banal, à nous donner l’impression – quelquefois vraie, quelquefois fausse – que la vie, la nôtre, pourrait avoir la grâce, la bonne humeur, la santé, la vitalité, la poésie, l’inattendu, la franchise et le goût de l’amitié qui truffent ses chansons. »

Philippe Meyer (France Inter)

» Etonnant personnage que Gérard Morel : physique de nounours, chansons paisibles – handicaps qui ont fait son succès. Rien pour que ça marche, sauf le talent, et le public le suit depuis des années avec fidélité. Son humour ravage en douceur, ses histoires d’amour font envie… »

Frémion (L’Écho des Savanes)