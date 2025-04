RECITALIANO Duo

Les italiens parlent fort en gesticulant, on le sait ; mais en

famille ils parlent encore plus fort et gesticulent

davantage.

Accompagnée à la guitare par Alberto, son père et

complice depuis qu’ils se connaissent, Olivia nous

propose un tour de la péninsule en vélo…heu, non : en

V.O.

Et nous allons nous retrouver dans un magma de passion

volcanique d’une tristesse joyeuse que la joie

mélancolique des désespoirs amoureux tourne en sérieuse

moquerie quand les deux se chamaillent en passant du

chant des migrants à celui de la révolte, de la chanson

pour enfant à celle du milieu, tout cela en parcourant la

botte en long, en large et en travers.