Récits d’expéditions aux confins du monde

Des récits d’expéditions entre histoire et littérature par Romain Bertrand et Hélène Gaudy.

Romain Bertrand s’attache à restituer l’ex- pédition de Magellan tandis qu’Hélène Gaudy relate celle d’Andrée déterminé à survoler le pôle Nord en ballon. Entre histoire et littérature, leurs deux récits traquent traces et mémoire de ces voyages aux extrêmes où la soif de découverte et de postérité se mêle à celle de l’appropriation voire de la conquête, sans trop qu’on sache toujours son objet.