Après avoir abordé le rôle de l’alimentation dans la situation climatique, nous vous invitons à expérimenter une cuisine plus respectueuse de la planète et adaptée à tous, petits et grands !
Au programme : un menu à base de légumineuses, de l’entrée jusqu’au dessert. Venez tester en toute convivialité. Atelier cuisine animé par une diététicienne.
(Re)Découvrons les légumineuses ! – Le mois de la famille
Quel est l’intérêt d’une alimentation plus végétale ? Comment intégrer les légumineuses dans nos menus au quotidien ?
7 rue des écoles 26600 Chanos-Curson Tél. 06 36 12 35 10
Après avoir abordé le rôle de l’alimentation dans la situation climatique, nous vous invitons à expérimenter une cuisine plus respectueuse de la planète et adaptée à tous, petits et grands !